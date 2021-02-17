UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США выявили гибридный штамм коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах выявили гибридный штамм коронавируса. Он представляет собой слияние "американской" и "британской" мутаций SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Daily Mail.

Гибридный штамм коронавируса обнаружила доктор Бетт Корбер из Лос-Аламосской национальной лаборатории США, расположенной в штате Нью-Мексико.

По ее словам, новая мутация образовалась благодаря слиянию двух штаммов: британского B.1.1.7 и зародившегося в США B.1.429.

Сейчас известно лишь об одном случае заражения новой мутацией вируса. Пока о его заразности данных нет, однако не исключается, что инфицированных пациентов может быть больше.

Напомним, ранее в Великобритании обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Она уже успела распространиться в общей сложности в десяти странах.

Кроме того, в Британии разработают вакцину от коронавируса, которая будет эффективна против большинства штаммов.

Ожидается, что вакцины Pfizer и AstraZeneca с течением времени станут менее эффективными, поскольку они будут все меньше справляться с мутировавшими штаммами коронавируса.

Ранее в ВОЗ сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус
Читайте также
Швейцария начнет смягчать локдаун в марте
Генсек ООН предложил G20 создать группу по глобальной COVID-вакцинации
Прогноз погоды