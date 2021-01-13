В США выявили два новых штамма коронавируса

В Соединенных Штатах обнаружили два новых штамма коронавируса. Они сформировались на территории США.

Об этом сообщает CNBC.

В отчете медицинского центра Университета штата Огайо говорится, что один из них похож на "британский" коронавирус. По словам ученых, наблюдается развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями.

Исследователи сообщают, что первый из двух указанных штаммов был обнаружен у пациента из Огайо, и сейчас нельзя судить о том, насколько он распространен.

Вторая разновидность с тремя мутациями превалировала в городе Колумбус, в котором и была обнаружена. По мнению медиков, второй штамм более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.

Соавтор публикации и главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер заявил, что пока нет информации, будут ли мутации иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин.

Напомним, ранее рабочая группа Белого дома заявила, что в США мог появиться и распространиться собственный мутировавший штамм коронавируса.

После этого в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Соединенных Штатов опровергли сообщения о возникновении в стране нового штамма коронавируса. Ложная информация возникла со "спекулятивного" отчета рабочей группы Белого дома по COVID.