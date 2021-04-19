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В США выдры из океанариума заразились COVID-19

Новина українською → США, Понедельник 19 апреля 2021 03:49
В США выдры из океанариума заразились COVID-19 Фото: выдры могли заразиться от работника (pexels/@kieren-ridley)
Автор: Даша Харченко

В США азиатские выдры из океанариума Джорджии заразились коронавирусом. Животных проверили после проявления легких респираторных симптомов.

Об этом сообщает Georgia Aquarium в Facebook.

У выдр были чихание, насморк и незначительная вялость, а некоторые из млекопитающих начали кашлять.

"Мы рады сообщить, что у них все хорошо и мы ожидаем их полного выздоровления. Они...находятся под наблюдением наших экспертных групп по охране здоровья и уходу за животными", - сообщили в океанариуме.

В администрации предполагают, что выдры могли заразиться от бессимптомного работника, поскольку они не имеют прямых контактов с посетителями.

"Вероятность передачи от животного к человеку невероятно редкая", - подчеркнули в океанариуме.

В начале апреля 2020 года сообщалось, что у малайской тигрицы по имени Надя, которая находится в зоопарке Бронкса (возраст тигрицы составляет четыре года), диагностирован коронавирус.

А в ноябре 2020 в Дании уничтожили всех норок с новым коронавирусом. Сначала датское правительство планировало уничтожить 17 млн норок из-за мутировавшего штамма коронавируса. Правда потом министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку на фоне скандала с уничтожением норок.

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