В США выдры из океанариума заразились COVID-19

В США азиатские выдры из океанариума Джорджии заразились коронавирусом . Животных проверили после проявления легких респираторных симптомов.

Об этом сообщает Georgia Aquarium в Facebook.

У выдр были чихание, насморк и незначительная вялость, а некоторые из млекопитающих начали кашлять.

"Мы рады сообщить, что у них все хорошо и мы ожидаем их полного выздоровления. Они...находятся под наблюдением наших экспертных групп по охране здоровья и уходу за животными", - сообщили в океанариуме.

В администрации предполагают, что выдры могли заразиться от бессимптомного работника, поскольку они не имеют прямых контактов с посетителями.

"Вероятность передачи от животного к человеку невероятно редкая", - подчеркнули в океанариуме.