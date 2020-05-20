США выделили Украине 15,5 млн долларов на борьбу с COVID-19

Фото: Белый дом (wikimedia.org)

Всего с начала вспышки коронавируса власти США выделили более 900 млн долларов на помощь странам

США выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. В Госдепартаменте считают, что эти средства улучшат возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Всего с начала вспышки коронавируса власти США выделили более 900 млн долларов на "чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую" помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.

Так, согласно отчету Вашингтона, Беларусь получила от США 1,7 млн долларов, Казахстан - 3,1 млн долларов, Киргизия получила в качестве помощи около 900 тыс. долларов, Таджикистан - 866 тысяч долларов, Туркменистан - 920 тыс. долларов, Узбекистан - 3,9 млн долларов, Армения - 2,7 млн долларов, Азербайджан почти 3,6 млн долларов, Грузия - 2,7 млн долларов, Молдова - 2,2 млн долларов.

Напомним, в Европейском союзе выделили Украине помощь для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, Словакия передала защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы.

Автор: Анастасия Рокитна