США выделили 270 млн долларов помощи для борьбы с коронавирусом

Соединенные Штаты Америки выделили еще 270 миллионов долларов на международную помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео.

Помощь будет оправлена странам, наиболее пострадавшим от коронавируса.

"Новое финансирование обеспечит около 170 миллионов долларов гуманитарной помощи, что позволит общинам в странах с высоким риском (заболеваемости, - ред.) быть готовыми и отреагировать на пандемию", - заявил Помпео.

Также американское правительство выделяет еще более 100 миллионов долларов в помощь правительствам, гражданскому обществу и частному сектору.для смягчения последствий от вспышки коронавируса и решения проблем экономического характера, гражданской безопасности и управления.

В то же время, Помпео не сказал, каким странам пойдет помощь.

По его словам, общая сумма пожертвований американских властей достигла 775 миллионов долларов. Она содержит медицинскую, гуманитарную и экономическую помощь, направленную на преодоление последствий пандемии в более 100 странах в каждом регионе мира.

Кроме того, по словам госсекретаря, частные лица из США собрали до трех миллиардов долларов пожертвований на помощь населению, затронутому пандемией COVID-19 во всем мире.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона человек.

Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. Несмотря на снижение заболеваемости в Италии и Испании, сейчас наблюдается стремительный рост количества случаев в Великобритании и Турции.