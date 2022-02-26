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США вводят санкции против российского фонда "прямых инвестиций"

Автор: Артур Родивилов

США введут санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на фоне ситуации на Украине. Ограничения будут включать финансовіе операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Министр финансов также введёт полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций - принадлежащей государству финансовой структуры, которая... отвечает за привлечение капитала в сектора российской экономики с высоким потенциалом роста", - заявила Псаки.

Тем временем Болгария закрыла воздушное пространство для самолетов России в связи со специальной военной операцией в Украине. К подобному решению также пришли Чехия и Польша.

Напомним, что Италия поддерживает отключение Росcии от SWIFT.

Отметим, что в ЕС уже начали разрабатывать третий пакет санкций против России.

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Соединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину