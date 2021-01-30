В США вводят масочный режим во всех видах транспорта из-за COVID-19

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили масштабный приказ, требующий использования масок практически на всех видах общественного транспорта. Приказ вступает в силу со вторника, 2 февраля.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Приказ требует, чтобы все пассажиры самолетов, кораблей, поездов, метро, автобусов, такси носили маски.

Президент Джо Байден 21 января приказал государственным органам "немедленно принять меры", требуя использования масок в аэропортах и на коммерческих самолетах, поездах и морских судах общего пользования, включая паромы, междугородные автобусы и все виды общественного транспорта.

При Дональде Трампе, который был президентом до 20 января, требование CDC об обязательном использовании масок было заблокировано, и вместо этого агентство выпустило только строгие рекомендации по использованию масок. Трамп также отверг попытки Конгресса санкционировать использование масок.

"Требование масок на наших транспортных системах защитит американцев и вселит уверенность в том, что мы снова сможем безопасно путешествовать даже во время этой пандемии", - говорится в приказе CDC.

В то время как в самолетах и большинстве видов транспорта уже требуются маски, согласно приказу CDC отказ от ношения маски станет нарушением федерального закона, что может облегчить выполнение требований бортпроводниками и другими лицами.

В CDC заявили, что люди, нарушающие приказ, потенциально могут столкнуться с уголовным наказанием. При этом гражданские санкции рассматриваются как более вероятные.

Напомним, в Украине масочный режим является обязательным во всех общественных местах, в том числе на транспорте.

Как сообщало РБК-Украина, бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 465 долларов. Он отказался носить маску в условиях распространения коронавируса.