США ввели санкції проти поліцейського з РФ за тортури антивоєнних демонстрантів

Зазначається, що обмеження були введені проти співробітника відділення поліції Братеєво в Москві Івана Рябова.

Вашингтон звинуватив його в грубих порушеннях прав людини, а саме в тортурах і жорстокому, нелюдському, такому, що принижує гідність, поводженні та покаранні російських демонстрантів, які марширували проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також США ввели санкції проти низки осіб із Зімбабве, Уганди, Сирії, Судану, Південного Судану, Китаю, Ліберії, Ірану, Індонезії, Гаїті, Демократичної Республіки Конго, Центральноафриканської Республіки та Афганістану.

Санкції США проти Росії

Учора повідомлялося, що Сполучені Штати Америки і Британія ввели санкції проти двох росіян, які пов'язані з ФСБ РФ.

Також Сполучені Штати Америки ввели санкції проти мережі оборонних закупівель, яка постачала електроніку військового призначення Російській Федерації.

Нещодавно Bloomberg писало, що до Палати представників винесли законопроєкт, який має дозволити заборонити імпорт збагаченого російського урану до США.