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США ввели новые санкции против Ирана

Новости » Политика     04.11.2019 - 22:04
США ввели новые санкции против Ирана
Иллюстративное фото (GettyImages)

Люди, попавшие в список санкций, причастные к нападениям на американские объекты за рубежом

Министерство финансов США расширило санкции против Ирана и включило в список санкций девять человек из окружения верховного лидера страны аятолла Али Хаменеи, а также генеральный штаб Вооруженных сил Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что люди, попавшие в список санкций, причастные к нападениям на американские объекты за рубежом, а также к убийствам и пыткам граждан Ирана.

"Среди тех, кто попал под санкции - сын Моджтаба Хаменеи, начальник иранского генштаба генерал Мохаммад Багери, руководитель администрации Мохаммад Хаменеи Голпаегани, а также Вахид Хаганиан, которого называют "правой рукой" иранского лидера", - говорится в сообщении.

Напомним, Хаменеи заявил, что его страна будет сохранять запрет на любые переговоры с США. Он считает, что "один из способов блокировать политическую инфильтрацию США - запретить любые переговоры".

Как сообщало РБК-Украина, недавно Соединенные Штаты Америки ввели санкции против строительного сектора Ирана. Американский госсекретарь Майк Помпео считает, что новые санкции позволят сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана. Под ограничения попали четыре вида материалов, что Тегеран использует в своей программе по производству ракет и ядерного оружия.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе призвал Соединенные Штаты Америки вернуться к условиям ядерного соглашения 2015 года.

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