В США уже ввели 30 млн доз COVID-вакцины

К 31 января в США было распространено 50 млн доз вакцин от коронавируса. Почти 30 млн доз уже введено.

Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Первую дозу вакцины получили уже более 24 млн человек, вторую дозу - более 5,2 млн. В 25 из 50 штатов на 100 тысяч населения приходится более 9 тысяч получивших хотя одну дозу вакцины.

В стране используются две вакцины: от Moderna и Pfizer/BioNTech.

Ранее стало известно, что в США коронавирус выявили у 26 млн 43 тысяч человек. За последние сутки в стране зарегистрировано более 166 тысяч новых случаев заражения.

Напомним, в Соединенных Штатах ежедневно вакцинируют от коронавируса около 1,2 млн человек. В семи американских штатах первую дозу вакцины получили уже более 10% взрослого населения.