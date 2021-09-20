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США будут пускать в страну только вакцинированных иностранцев, - CNN

Автор: Дмитрий Кузнецов

США введут требование об обязательной вакцинации всех въезжающих в страну иностранцев. Кроме того, Вашингтон планирует ослабить ограничения на въезд из Британии и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, США потребуют, чтоб взрослые иностранцы, въезжающие в страну, были полностью привиты от коронавируса. Ожидается, что об этом Белый дом объявит в понедельник, 20 сентября.

Кроме того, собеседники издания сообщили о планах Вашингтона ослабить ограничения на въезд из Британии и ЕС. Ожидается, что смягчение начнет действовать с ноября.

Напомним, в конце августа ЕС вернул ограничения на въезд из США.

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Соединенные Штаты АмерикиВакцинация