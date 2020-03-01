США введут двойную проверку пассажиров из-за коронавируса

Власти США введут двойную проверку пассажиров, которые ранее находились в странах с высоким риском распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

"По коронавирусу: в дополнение к проверкам "перед посадкой" пассажиров, которые приезжают из некоторых стран с высоким риском или районов этих стран, их также будут проверять, когда они прибудут в США", - написал Трамп.

Напомним, в США в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте борьбы с коронавирусом приоритетом номер один является "здоровье и безопасность американцев".

Добавим, на территории американского штата Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Режим ЧС позволяет руководству штата запрашивать у федеральных властей дополнительные средства и ресурсы, а также привлекать к выполнению различных задач Национальную гвардию США. Вашингтон стал первым из американских штатов, где власти предприняли данную меру из-за коронавируса.