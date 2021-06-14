В США введено почти 310 млн доз вакцин от коронавируса

В США по состоянию на утро 14 июня введено почти 310 млн доз вакцин от коронавируса . В стране полностью вакцинирована почти половина населения.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По состоянию на утро 14 июня в США ввели 309 322 545 доз вакцины от COVID-19 и распределили 374 398 105 доз.

В CDC сообщили, что 174 234 573 человека получили хотя бы одну дозу, тогда как 144 919 339 человек полностью вакцинированы.

Подсчет по состоянию на 6:00 утра (по тихоокеанскому времени) CDC включает двудозовые вакцины Moderna (MRNA.O) и Pfizer / BioNTech (PFE.N), а также однодозовую Johnson & Johnson (JNJ.N).