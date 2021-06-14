В США введено почти 310 млн доз вакцин от коронавируса

В США по состоянию на утро 14 июня введено почти 310 млн доз вакцин от коронавируса. В стране полностью вакцинирована почти половина населения.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
По состоянию на утро 14 июня в США ввели 309 322 545 доз вакцины от COVID-19 и распределили 374 398 105 доз.
В CDC сообщили, что 174 234 573 человека получили хотя бы одну дозу, тогда как 144 919 339 человек полностью вакцинированы.
Подсчет по состоянию на 6:00 утра (по тихоокеанскому времени) CDC включает двудозовые вакцины Moderna (MRNA.O) и Pfizer / BioNTech (PFE.N), а также однодозовую Johnson & Johnson (JNJ.N).
Напомним, в США разрешат путешественникам не одевать маски в аэропортах и на вокзалах. К такому выводу пришли специалисты СDC.
Отметим, США передадут 500 млн доз вакцины Pfizer другим странам. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Ранее сообщалось, что штаммы коронавируса получили новые имена от ВОЗ. Некоторые из них переименовали.