В США во время празднований прошли массовые расстрелы: погибли почти 30 человек

В Соединенных Штатах во время празднования Дня независимости прошли масштабные беспорядки с применением огнестрельного оружия в нескольких городах. В результате погибли 27 человек.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что наибольшие беспорядки прошли в Чикаго, в ходе которых были убиты 17 человек, еще 63 были ранены. В Нью-Йорке ранения получил 41 человек, как минимум четверо погибли.

Также расстрелы прошли в ряде других городов США:

Балтимор: 8 раненных, 1 убитый;

Детройт: 5 раненных, 2 убитых;

Гринвилл: 8 раненных, 2 убитых;

Мемфис: 4 раненных, 1 убитый;

Омаха: 8 раненных;

Кливленд: 4 раненных;

Сент-Луис: 1 раненный;

Филадельфия: 4 раненных.

Как написал в Twitter президент США Дональд Трамп, в случае необходимости он готов ввести на улицы национальную гвардию.

"Число преступлений в Чикаго и Нью-Йорке растет. Федеральное правительство готово и способно помочь, если будет просьба", - написал Трамп.

Ранее РБК-Украина писало, что во время празднования Дня независимости в Чикаго произошла стрельба на семейной вечеринке, в ходе которой были убиты пять человек, среди которых двое детей.

Также сообщалось, что 4 июля произошла стрельба в ночном клубе Южной Каролины, в результате чего погибли два человека.