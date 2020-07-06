В США во время празднований прошли массовые расстрелы: погибли почти 30 человек

Трамп готов ввести нацгвардию
В Соединенных Штатах во время празднования Дня независимости прошли масштабные беспорядки с применением огнестрельного оружия в нескольких городах. В результате погибли 27 человек.
Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что наибольшие беспорядки прошли в Чикаго, в ходе которых были убиты 17 человек, еще 63 были ранены. В Нью-Йорке ранения получил 41 человек, как минимум четверо погибли.
Также расстрелы прошли в ряде других городов США:
Как написал в Twitter президент США Дональд Трамп, в случае необходимости он готов ввести на улицы национальную гвардию.
"Число преступлений в Чикаго и Нью-Йорке растет. Федеральное правительство готово и способно помочь, если будет просьба", - написал Трамп.
Ранее РБК-Украина писало, что во время празднования Дня независимости в Чикаго произошла стрельба на семейной вечеринке, в ходе которой были убиты пять человек, среди которых двое детей.
Также сообщалось, что 4 июля произошла стрельба в ночном клубе Южной Каролины, в результате чего погибли два человека.
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Автор: Игорь Литвиненко