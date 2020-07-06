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В США во время празднований прошли массовые расстрелы: погибли почти 30 человек

Новости » Происшествия     06.07.2020 - 01:34
В США во время празднований прошли массовые расстрелы: погибли почти 30 человек
Фото: расстрелы в США (twitter.com/mandophotos)

Трамп готов ввести нацгвардию

В Соединенных Штатах во время празднования Дня независимости прошли масштабные беспорядки с применением огнестрельного оружия в нескольких городах. В результате погибли 27 человек.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что наибольшие беспорядки прошли в Чикаго, в ходе которых были убиты 17 человек, еще 63 были ранены. В Нью-Йорке ранения получил 41 человек, как минимум четверо погибли.

Также расстрелы прошли в ряде других городов США:

  • Балтимор: 8 раненных, 1 убитый;
  • Детройт: 5 раненных, 2 убитых;
  • Гринвилл: 8 раненных, 2 убитых;
  • Мемфис: 4 раненных, 1 убитый;
  • Омаха: 8 раненных;
  • Кливленд: 4 раненных;
  • Сент-Луис: 1 раненный;
  • Филадельфия: 4 раненных.

Как написал в Twitter президент США Дональд Трамп, в случае необходимости он готов ввести на улицы национальную гвардию.

"Число преступлений в Чикаго и Нью-Йорке растет. Федеральное правительство готово и способно помочь, если будет просьба", - написал Трамп.

Ранее РБК-Украина писало, что во время празднования Дня независимости в Чикаго произошла стрельба на семейной вечеринке, в ходе которой были убиты пять человек, среди которых двое детей.

Также сообщалось, что 4 июля произошла стрельба в ночном клубе Южной Каролины, в результате чего погибли два человека.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДень независимости УкраиныСтрельба
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