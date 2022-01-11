В США врачи впервые пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи

Через 3 дня после экспериментальной операции пациент чувствует себя хорошо, сообщают медики.

Операция, о которой пока рано утверждать, что она на 100% успешна, является важным шагом в многолетнем исследовании использования органов животных для спасательных трансплантаций людям.

Врачи говорят, что трансплантация показала, что сердце генетически модифицированного животного может функционировать в человеческом организме без немедленного отторжения.

Следующие несколько недель будут решающими для 57-летнего Дэвида Беннетта, которому пересадили сердце животного и который восстанавливается после операции. Врачи внимательно следят за тем, как работает его новое сердце.

Отмечается, что существует огромный недостаток человеческих органов для трансплантации, что заставляет ученых попытаться выяснить, как использовать органы животных для пересадки.

В прошлом году в США было осуществлено более 3 800 трансплантаций сердца, что является рекордным количеством, по данным Объединенной сети совместного использования органов.