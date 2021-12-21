В США впервые одобрили вакцинацию для профилактики ВИЧ-инфекции

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые одобрило инъекционный препарат Apretudе для профилактики ВИЧ-инфекции. Нн подойдет для подростков и взрослых с весом более 35 кг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт FDA.
"Сегодняшнее одобрение (препарата, - ред.) дает важный инструмент в усилиях прекращения эпидемии ВИЧ-инфекции, впервые предоставляя возможность предотвращать ВИЧ без ежедневного приема таблеток", - сказала глава отделения антивирусных препаратов Дебра Бирнкрант.
Первые две инъкции вводятся с разницей в месяц. Потом уколы делаются каждые два месяца.
Напомним, американские ученые заявили об успешном испытании мРНК вакцины от ВИЧ на животных. Ее прививали мышам и макакам.