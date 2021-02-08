UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США впервые от COVID-19 умер конгрессмен

Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах конгрессмен от Республиканской партии Рон Райт умер после заражения коронавирусом. Он стал первым действующим членом Конгресса США, который умер от COVID-19.

Об этом сообщает The Hill.

Популярные новости
Куба ввела карантин для въезжающих из-за рубежа 06 февраля 2021
Беларусь попросила Польшу экстрадировать основателей телеграм-канала Nexta 07 февраля 2021
Уровень мирового океана поднимается быстрее, чем ожидалось, - экологи 06 февраля 2021
Процесс импичмента Трампа могут приостановить по просьбе адвоката 07 февраля 2021
Pfizer подал заявку на регистрацию COVID-вакцины в Бразилии 06 февраля 2021
Германия может расширить санкции против России из-за приговора Навальному 05 февраля 2021
Германия допускает "отключение" "Северного потока-2" при сокращении транзита через Украину 05 февраля 2021
Расследование по COVID-19 в Ухане: исследователи обнаружили "важные улики" 07 февраля 2021
"Еще одно гибридное оружие": Литва не будет применять российскую вакцину от COVID 06 февраля 2021
"Северный поток-2" остановит сама Германия, - Bloomberg 06 февраля 2021

"Конгрессмен Рон Райт мирно скончался 7 февраля 2021 года в возрасте 67 лет", - говорится в сообщении.

Конгрессмен Райт умер менее чем через две недели после того, как он получил положительный результат теста 21 января. В то время он заявлял, что чувствует незначительные симптомы, но в целом чувствует себя хорошо и продолжит свою работу из дома.

Издание отмечает, что в сентябре 2020 года Райт был госпитализирован из-за осложнений после лечения рака.

Райт был членом комитета Палаты представителей Соединенных Штатов по иностранным делам и комитета Палаты представителей по вопросам образования и труда.

Напомним, в США ежедневно вакцинируют от коронавируса около 1,2 млн человек. В семи американских штатах первую дозу вакцины получили уже более 10% взрослого населения.

Кроме того, в начале февраля в США количество людей, которые вакцинировались от COVID-19, превысило число заболевших с начала пандемии. Всего получили одну или две дозы препарата более 26 млн американцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКонгресс СШАКоронавирус
Читайте также
Мировые рынки выросли до максимумов в надежде на восстановление экономики
США подарят Украине холодильник для COVID-вакцины
Прогноз погоды