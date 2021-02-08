ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США впервые от COVID-19 умер конгрессмен

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 08 февраля 2021 19:42
В США впервые от COVID-19 умер конгрессмен Фото: Рон Райт (wikimedia by United States Congress)
Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах конгрессмен от Республиканской партии Рон Райт умер после заражения коронавирусом. Он стал первым действующим членом Конгресса США, который умер от COVID-19.

Об этом сообщает The Hill.

"Конгрессмен Рон Райт мирно скончался 7 февраля 2021 года в возрасте 67 лет", - говорится в сообщении.

Конгрессмен Райт умер менее чем через две недели после того, как он получил положительный результат теста 21 января. В то время он заявлял, что чувствует незначительные симптомы, но в целом чувствует себя хорошо и продолжит свою работу из дома.

Издание отмечает, что в сентябре 2020 года Райт был госпитализирован из-за осложнений после лечения рака.

Райт был членом комитета Палаты представителей Соединенных Штатов по иностранным делам и комитета Палаты представителей по вопросам образования и труда.

Напомним, в США ежедневно вакцинируют от коронавируса около 1,2 млн человек. В семи американских штатах первую дозу вакцины получили уже более 10% взрослого населения.

Кроме того, в начале февраля в США количество людей, которые вакцинировались от COVID-19, превысило число заболевших с начала пандемии. Всего получили одну или две дозы препарата более 26 млн американцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Конгресс США Коронавирус
NEWS
У Зеленского заявили, что в Украине не будут насильно вакцинировать от СOVID
У Зеленского заявили, что в Украине не будут насильно вакцинировать от СOVID
DAILY
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию
Ульяна Безпалько, Сергей Щербина Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию