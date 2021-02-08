В США впервые от COVID-19 умер конгрессмен
В Соединенных Штатах конгрессмен от Республиканской партии Рон Райт умер после заражения коронавирусом. Он стал первым действующим членом Конгресса США, который умер от COVID-19.
Об этом сообщает The Hill.
"Конгрессмен Рон Райт мирно скончался 7 февраля 2021 года в возрасте 67 лет", - говорится в сообщении.
Конгрессмен Райт умер менее чем через две недели после того, как он получил положительный результат теста 21 января. В то время он заявлял, что чувствует незначительные симптомы, но в целом чувствует себя хорошо и продолжит свою работу из дома.
Издание отмечает, что в сентябре 2020 года Райт был госпитализирован из-за осложнений после лечения рака.
Райт был членом комитета Палаты представителей Соединенных Штатов по иностранным делам и комитета Палаты представителей по вопросам образования и труда.
Напомним, в США ежедневно вакцинируют от коронавируса около 1,2 млн человек. В семи американских штатах первую дозу вакцины получили уже более 10% взрослого населения.
Кроме того, в начале февраля в США количество людей, которые вакцинировались от COVID-19, превысило число заболевших с начала пандемии. Всего получили одну или две дозы препарата более 26 млн американцев.