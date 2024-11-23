Доповідь називається "Замовлені Кремлем убивства за кордоном, імовірно, продовжаться". Розвідка США підготувала її для Конгресу у 2016. У документі перераховуються убивства, які російські спецслужби скоїли за кордоном з 1 січня 2000 року до липня 2016 року.

Так, за даними американської розвідки, Кремль погодив:

підрив автомобіля чеченського політика Зелімхана Яндарбієва в Катарі;

в Катарі; отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка полонієм-210 у Лондоні;

полонієм-210 у Лондоні; "раптову" смерть бізнесмена Олександра Перепеличного у Великій Британії, яку пов'язують із використанням токсичних речовин.

Також зазначається, що Росія націлилася на політичних та опозиційних лідерів у ключових колишніх радянських республіках. Як приклад наводять, отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка у 2004 році. Припускають, що російська розвідка підмішала йому в їжу діоксин у період, коли він був кандидатом у президенти та виступав за євроінтеграцію.

Ще однією ціллю Кремля був так званий міністр оборони "ЛНР" Олександр Бєднов (Бетмена). У 2015 році його спалили у броньованому авто за допомогою вогнемета "Джміль".

Американська розвідка зазначає, що вбивства та напади погодив Путін. Це твердження підкріплюють даними офіційного розслідування отруєння Литвиненка.

У доповіді також зазначається, що Путін дозволив ватажку Чеченської республіки Рамзану Кадирову вбивати за кордоном уродженців. Убивства, скоєні "кадировцями" за кордоном, мають особливий почерк і часто супроводжують стріляниною.