За отруєнням Ющенка стоїть РФ. США розсекретили документ про погоджені Путіним вбивства
Національна розвідка США вперше оприлюднила документ про убивства за кордоном політичних опонентів диктатора Володимира Путіна. Це секретна доповідь від 2016 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Доповідь називається "Замовлені Кремлем убивства за кордоном, імовірно, продовжаться". Розвідка США підготувала її для Конгресу у 2016. У документі перераховуються убивства, які російські спецслужби скоїли за кордоном з 1 січня 2000 року до липня 2016 року.
Так, за даними американської розвідки, Кремль погодив:
- підрив автомобіля чеченського політика Зелімхана Яндарбієва в Катарі;
- отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка полонієм-210 у Лондоні;
- "раптову" смерть бізнесмена Олександра Перепеличного у Великій Британії, яку пов'язують із використанням токсичних речовин.
Також зазначається, що Росія націлилася на політичних та опозиційних лідерів у ключових колишніх радянських республіках. Як приклад наводять, отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка у 2004 році. Припускають, що російська розвідка підмішала йому в їжу діоксин у період, коли він був кандидатом у президенти та виступав за євроінтеграцію.
Ще однією ціллю Кремля був так званий міністр оборони "ЛНР" Олександр Бєднов (Бетмена). У 2015 році його спалили у броньованому авто за допомогою вогнемета "Джміль".
Американська розвідка зазначає, що вбивства та напади погодив Путін. Це твердження підкріплюють даними офіційного розслідування отруєння Литвиненка.
У доповіді також зазначається, що Путін дозволив ватажку Чеченської республіки Рамзану Кадирову вбивати за кордоном уродженців. Убивства, скоєні "кадировцями" за кордоном, мають особливий почерк і часто супроводжують стріляниною.
Смерть Навального
У лютому 2024 року російський опозиціонер Олексій Навальний помер у російській в'язниці. Він перебував за ґратами з 2021 року, коли повернувся до Росії.
У Росії заявляють, що причиною смерті Навального був тромб. ЄС та НАТО ввели санкції проти Росії через смерть опозиціонера у тюрмі.
Деякі західні ЗМІ припускали, що російський диктатор Володимир Путін причетний до смерті Навального. А видання The Wall Street Journal припустило, що Путін міг не віддавати наказ про вбивство Навального, хоча це не знімає з нього від відповідальності.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.