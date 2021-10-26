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США внесли Украину в список стран с самым высоким уровнем COVID-опасности

Автор: Анастасия Рокитна

Украину внесли в список стран с "самым высоким уровнем опасности" из-за ситуации с коронавирусом. Такое решение принял Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

За последние 28 дней в пунктах назначения, которые подпадают под 4-ю категорию, было более 500 случаев COVID-19 на 100 000 жителей.

США отнесли к странам с самым высоким уровнем COVID-опасности такие государства:

  • Украину,
  • Австрию,
  • Великобританию,
  • Грецию,
  • Ирландию,
  • Швейцарию.

Всего же в списке сейчас находятся 77 стран.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 19 120 новых заражений коронавирусом, а также 734 смерти.

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