США внесли Украину в список стран с самым высоким уровнем COVID-опасности

Украину внесли в список стран с "самым высоким уровнем опасности" из-за ситуации с коронавирусом. Такое решение принял Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на CNN .

За последние 28 дней в пунктах назначения, которые подпадают под 4-ю категорию, было более 500 случаев COVID-19 на 100 000 жителей.

США отнесли к странам с самым высоким уровнем COVID-опасности такие государства:

Украину,

Австрию,

Великобританию,

Грецию,

Ирландию,

Швейцарию.

Всего же в списке сейчас находятся 77 стран.