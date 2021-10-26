США внесли Украину в список стран с самым высоким уровнем COVID-опасности

Украину внесли в список стран с "самым высоким уровнем опасности" из-за ситуации с коронавирусом. Такое решение принял Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.
За последние 28 дней в пунктах назначения, которые подпадают под 4-ю категорию, было более 500 случаев COVID-19 на 100 000 жителей.
США отнесли к странам с самым высоким уровнем COVID-опасности такие государства:
Всего же в списке сейчас находятся 77 стран.
Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 19 120 новых заражений коронавирусом, а также 734 смерти.