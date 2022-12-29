США вимагатимуть COVID-тести для мандрівників з Китаю

Уряд США вслід за Італією вводить обов'язкове тестування на COVID всіх мандрівників, які прилетіли до країни з Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Починаючи з 5 січня кожен, хто подорожує з материкового Китаю, Гонконгу та Макао, повинен буде надати офіційним особам авіакомпанії негативний ПЛР або тест на антиген не пізніше ніж за два дні до посадки на літак до США. Виключенням є лише діти до 2 років.
Раніше обов'язкове тестування для приїжджих з Китаю також вели в Індії, Італії, Японії та Тайвані.
Нагадаємо, після зняття "ковідних обмежень" у провінції Чжецзян на сході Китаю щодня фіксується близько мільйона нових випадків зараження COVID-19.
РБК-Україна раніше повідомляло, що уряд Італії розглядає можливість ввести суворіші обмеження на поїздки з Китаю, у разі виявлення нового штаму коронавірусу.
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