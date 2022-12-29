США вимагатимуть COVID-тести для мандрівників з Китаю

Починаючи з 5 січня кожен, хто подорожує з материкового Китаю, Гонконгу та Макао, повинен буде надати офіційним особам авіакомпанії негативний ПЛР або тест на антиген не пізніше ніж за два дні до посадки на літак до США. Виключенням є лише діти до 2 років.

Раніше обов'язкове тестування для приїжджих з Китаю також вели в Індії, Італії, Японії та Тайвані.