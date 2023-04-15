UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США відреагували на бойові дії у Судані та закликали сторони припинити насильство

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США глибоко стурбовані повідомленнями про ескалацію між Збройними силами Судану та Силами швидкої підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Ми підтримуємо зв’язок із командою посольства в Хартумі", - йдеться у повідомленні.

Блінкен заявив, що США глибоко стурбований повідомленнями про сьогоднішню ескалацію в Судані.

"Ми закликаємо всіх учасників негайно припинити насильство, уникати подальшої ескалації чи мобілізації військ і продовжувати переговори для вирішення питань", - додав держсекретар США.

Нагадаємо, що в столиці Судану Хартум й низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСуданГоссекретарь