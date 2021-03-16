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США ведут переговоры с рядом стран о передаче лишних доз COVID-вакцины

Автор: Роман Тверденко

Власти США ведут переговоры со странами о том, кому отдать излишки вакцины от коронавируса, которые могут остаться после вакцинации в стране. Но пока неизвестно, с какими.

Об этом рассказал президент США Джо Байден, сообщает Reuters.

Он не назвал страны, с которыми ведут переговоры, но пообещал вскоре рассказать об этой ситуации больше.

"Мы уже ведем переговоры с несколькими странами. Я дам вам знать об этом очень скоро", - сказал Байден.

Известно, что президент США ранее называл приоритетом вакцинацию всех американцев, прежде чем передавать вакцину в другие страны.

Ранее было известно, что Мексика хочет США попросить вакцину в долг сейчас, чтобы вернуть позже, когда привезут дозы по контракту.

Также сообщалось, что в США медицинский регулятор рассматривает данные о результатах испытаний вакцины AstraZeneca от коронавируса. Ее могут одобрить для экстренного использования в течение месяца.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкивакцина от коронавируса
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