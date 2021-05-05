В США вакцину Pfizer разрешат применять детям от 12 лет

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США готовится на следующей неделе разрешить использование вакцины Pfizer против COVID-19 для детей от 12 лет. Сейчас препарат разрешен людям от 16 лет.

Правительственное агентство изучает данные исследования, предоставленных компанией Pfizer, где участвовали 2260 детей от 12 лет. В этой группе препарат показал стопроцентную эффективность, а также хорошо воспринялся детским организмом.

На данный момент Pfizer еще проводит исследования эффективности своего препарата на детях от 2 до 11 лет. Результаты тестов обещают обнародовать в сентябре.

В Украине уже началась вакцинация препаратом Pfizer. МОЗ планирует в течение мая получить почти 1 млн доз вакцины.