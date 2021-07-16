UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США вакцинацию детей от коронавируса могут разрешить зимой

Автор: Артур Родивилов

Разрешение на экстренное применение вакцины от коронавируса для детей до 12 лет может быть получено в начале или середине зимы. В настоящее время вакцинацию против COVID-19 разрешается проходить в возрасте от 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

При этом Moderna, и Pfizer-BioNTech начали испытания своих вакцин для детей в возрасте до 12 лет в марте, а первые результаты этих исследований ожидаются осенью.

После этого сотрудникам управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США потребуется несколько месяцев, чтобы рассмотреть их заявки.

В ведомстве ожидают, что после этого вакцинация против COVID-19 будет окончательно одобрена для этой возрастной группы.

Представитель FDA напомнил, что используемые в настоящее время препараты были введены в рамках разрешения на экстренное применение и не получили окончательного одобрения со стороны властей, которое выдается на следующем этапе.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что пока недостаточно данных о том, будет ли полезной третья доза вакцины от коронавируса для поддержания защиты от вируса.

Отметим, Pfizer намерена в ближайшее время предоставить данные о проведении испытаний третьей (бустерной) дозы препарата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина