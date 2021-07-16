В США вакцинацию детей от коронавируса могут разрешить зимой

При этом Moderna, и Pfizer-BioNTech начали испытания своих вакцин для детей в возрасте до 12 лет в марте, а первые результаты этих исследований ожидаются осенью.

После этого сотрудникам управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США потребуется несколько месяцев, чтобы рассмотреть их заявки.

В ведомстве ожидают, что после этого вакцинация против COVID-19 будет окончательно одобрена для этой возрастной группы.

Представитель FDA напомнил, что используемые в настоящее время препараты были введены в рамках разрешения на экстренное применение и не получили окончательного одобрения со стороны властей, которое выдается на следующем этапе.