До США в'їхали понад 82 тисячі українців за програмою U4U

Програма, започаткована американським урядом, дає право на в'їзд до Штатів та перебування в країні терміном до 2 років за гуманітарним дозволом - "гуманітарним паролем".

Як уточнюється на сайті Імміграційної служби США, для участі в програмі громадянина України має підтримати американський спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у Штатах.

Служба громадянства та імміграції США підтвердила заявки на участь у програмі понад 177 тисяч людей, які підтримали біженців з України за цією програмою та побажали стати спонсорами.

Крім того, у Штатах запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців, які перебувають у США. Вона діє також і для громадян Афганістану, Бірми, Ефіопії, Гаїті, Камеруну, Сомалі, Судану, Венесуели та Ємену.

Імміграційна служба США у 2022 та 2021 бюджетних роках отримала понад 483 тисячі заявок на отримання статусу "Тимчасового захисту", що, як зазначається у звіті, стало "екстраординарною кількістю". Було схвалено майже половину таких заявок.