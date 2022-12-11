До США в'їхали понад 82 тисячі українців за програмою U4U

До Сполучених Штатів Америки в'їхали понад 82 000 українців та членів їхніх сімей у рамках урядової програми "Єднання для України" (U4U) для допомоги біженцям, змушеним виїхати з країни через повномасштабне вторгнення РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Імміграційної служби США.
Програма, започаткована американським урядом, дає право на в'їзд до Штатів та перебування в країні терміном до 2 років за гуманітарним дозволом - "гуманітарним паролем".
Як уточнюється на сайті Імміграційної служби США, для участі в програмі громадянина України має підтримати американський спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у Штатах.
Служба громадянства та імміграції США підтвердила заявки на участь у програмі понад 177 тисяч людей, які підтримали біженців з України за цією програмою та побажали стати спонсорами.
Крім того, у Штатах запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців, які перебувають у США. Вона діє також і для громадян Афганістану, Бірми, Ефіопії, Гаїті, Камеруну, Сомалі, Судану, Венесуели та Ємену.
Імміграційна служба США у 2022 та 2021 бюджетних роках отримала понад 483 тисячі заявок на отримання статусу "Тимчасового захисту", що, як зазначається у звіті, стало "екстраординарною кількістю". Було схвалено майже половину таких заявок.
Нагадаємо, що у листопаді українські біженці в США отримали право на роботу автоматично.
Раніше повідомлялося, що Європа переживає рекордний наплив біженців і європейській зоні загрожує нова міграційна криза, оскільки країни ЄС намагаються прийняти як українців, так і біженців з інших країн.
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