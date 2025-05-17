У США з в’язниці втекли 10 ув’язнених, серед них обвинувачені у вбивстві

За даними, втеча сталася у ніч на п’ятницю. Група в’язнів віком від 19 до 42 років зламала розсувні двері камери, вирвала з кріплень умивальник та туалет і таким чином пробила прохід через стіну.

Далі вони вибралися через вантажну рампу та перелізли через зовнішній паркан. Камери відеоспостереження зафіксували, як утікачі перетинають автомагістраль.

Двох в’язнів вдалося затримати того ж дня, одного з них знайшли під авто в готельному паркінгу у Французькому кварталі. Решта вісім досі перебувають у розшуку.

Шериф округу Орлеан Сьюзен Гатсон заявила, що втеча могла відбутися за допомогою зсередини.

Один зі співробітників установи, який бачив інцидент на камерах, не повідомив про це шерифу вчасно. За цим фактом триває окреме розслідування.

Начальник поліції Нового Орлеана Енн Кіркпатрік також розкритикувала затримку з повідомленням про втечу. Її відомство дізналося про інцидент лише через дві години після того, як зникнення ув’язнених виявили під час планового підрахунку.

Деяким із втікачів уже висунуто обвинувачення у тяжких злочинах, включно з убивством. Поліція провела спецоперації із захисту потенційних жертв - зокрема, одну сім’ю евакуювали з дому через загрозу.