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В США уволили сотни врачей из-за отказа вакцинироваться

Автор: Сергей Пышкин

Сотни медицинских работников в Соединенных Штатах Америки массово отстраняются от работы, или же увольняются из-за обязательной вакцинации. Некоторые из них имеют возможность сохранить за собой рабочее место, если пройдут полный курс прививки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

В Северной Каролине уволили около 175 работников, которые отказались от вакцинации. Всего в штате работает более 35 тысяч сотрудников в 15 больницах.

В Техасе потеряли работу 153 работника, среди которых 26 - медсестры.

В Калифорнии медработники имеют возможность сохранить за собой рабочее место, если пройдут полный курс вакцинации до четверга.

В Лос-Анджелесе, в медцентре Cedars-Sinai, около 75% сотрудников выполнили требование президента США, лишь 1% отказались вакцинироваться по медицинским или же религиозным причинам. Другие же будут уволены, если не вакцинируются до пятницы.

В Нью-Йорке одна из крупнейших частных больниц также подтвердила увольнение нескольких сотен сотрудников.

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Соединенные Штаты Америки