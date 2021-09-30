В США уволили сотни врачей из-за отказа вакцинироваться

В Северной Каролине уволили около 175 работников, которые отказались от вакцинации. Всего в штате работает более 35 тысяч сотрудников в 15 больницах.

В Техасе потеряли работу 153 работника, среди которых 26 - медсестры.

В Калифорнии медработники имеют возможность сохранить за собой рабочее место, если пройдут полный курс вакцинации до четверга.

В Лос-Анджелесе, в медцентре Cedars-Sinai, около 75% сотрудников выполнили требование президента США, лишь 1% отказались вакцинироваться по медицинским или же религиозным причинам. Другие же будут уволены, если не вакцинируются до пятницы.

В Нью-Йорке одна из крупнейших частных больниц также подтвердила увольнение нескольких сотен сотрудников.