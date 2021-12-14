UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США уволили 27 военных ВВС за отказ от вакцинации

Автор: Наталья Скороход

Американские военно-воздушные силы уволили 27 военных за отказ от вакцинации от коронавируса. Подробности рассказала представитель ВВС США Энн Стефанек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как известно, в США военные до

27 летчиков не обращался за какими-либо льготами, медицинскими, административными или религиозными.

Несколько чиновников из других служб заявили, что, по их мнению, пока только ВВС зашли так далеко в этом процессе и выписали людей из-за отказа от вакцины.

Напомним, что Сенат США отклонил решение Байдена об обязательной вакцинации на крупных предприятиях. Скорее всего мандат не останется в силе.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинацияСоединенные Штаты Америки