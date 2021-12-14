В США уволили 27 военных ВВС за отказ от вакцинации

Как известно, в США военные до

27 летчиков не обращался за какими-либо льготами, медицинскими, административными или религиозными.

Несколько чиновников из других служб заявили, что, по их мнению, пока только ВВС зашли так далеко в этом процессе и выписали людей из-за отказа от вакцины.