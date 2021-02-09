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США увеличивают поставки COVID-вакцин на треть

Новина українською → Вашингтон, Вторник 09 февраля 2021 22:02
США увеличивают поставки COVID-вакцин на треть Фото: вакцинация (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительство Соединенных Штатов приняло решение увеличить поставки вакцин от коронавируса по всей территории страны на треть. Расширенные поставки препаратов начнутся со следующей недели.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, который транслировался в Twitter.

По ее словам, США увеличат поставки вакцин с целью обеспечения равного распределения препаратов среди населения.

"Мы объявляем об увеличении еженедельных поставок вакцины в штаты, племен (коренных жителей Америки - ред.) и территорий США до 11 млн доз", - заявила Псаки.

По ее словам, поставки вакцин увеличатся на 28%, по сравнению с предыдущими неделями.

Напомним, в США ежедневно вакцинируют от коронавируса около 1,2 млн человек. В семи американских штатах первую дозу вакцины получили уже более 10% взрослого населения.

Добавим, что в начале февраля в США количество людей, которые вакцинировались от COVID-19, превысило число заболевших с начала пандемии. Всего получили одну или две дозы препарата более 26 млн американцев.

Ранее сообщалось, что в США выявили первые случаи заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса.

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