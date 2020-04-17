В США успешно прошли испытания лекарства от коронавируса

В Соединенных Штатах успешно прошли испытания препарата Remdesivir для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

По словам доктора-инфекциониста Кейтлин Маллен из Университета Чикаго, все заболевшие, которые принимали препарат, быстро выздоравливали от вируса.

"Лучшие новости в том, что большинство наших пациентов уже выписались, и это прекрасно. Только двое пациентов умерли", - отметила она.

У всех пациентов, принимавших участие в клиническом испытании препарата, были тяжелые респираторные симптомы и лихорадка, но они смогли покинуть больницу менее чем через неделю после лечения.

сообщали, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год. При этом пик пандемии COVID-19 в мире еще впереди.

Кроме того, ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре. Также ранее в ВОЗ говорили, что в мире работают над более, чем 20 вакцинами от коронавируса.

Добавим, что в США начались клинические испытания на людях новой потенциальной вакцины против коронавируса.