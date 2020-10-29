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В США ураган "Зета" убил человека и вызвал разрушения

США, Четверг 29 октября 2020 07:43
В США ураган "Зета" убил человека и вызвал разрушения
Автор: РБК-Украина

Ураган "Зета" пересек Мексиканский залив и обрушился на южные американские штаты. Через несколько часов после того, как на южное побережье американского штата Луизиана обрушился ураган, стало известно о первой жертве стихии.

Об этом сообщает Национальный центр ураганов США.

Скорость ветра достигает 110 миль в час (почти 180 км / ч), что равно мощности урагана между 2-й и третьей категорий. Такая стихия способна ломать деревья и разрушать небольшие панельные дома.

"Зета" также несет с собой мощные ливни, которые угрожают южным штатам США наводнениями.

Ураган продвигается на северо-восток со скоростью 24 мили в час (38 км / ч).

Как сообщает телеканал ABC News, в Новом Орлеане в результате стихии погиб 55-летний мужчина. По предварительной информации, его ударило током после того, как ветер повалил электроопору.

В то же время из разных районов поступает информация о разрушениях и затопления.

Напомним, 10 октября ураган "Дельта" приблизился к южному побережью США с порывами ветра до 104 км/ч. Тогда без электроэнергии остались более 480 тысяч жителей Луизианы.

Также РБК-Украина сообщало, что в сентябре жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма "Салли", который приблизился к городу.

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