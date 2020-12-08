В США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer

В США во время испытании американо-немецкой вакцины Pfizer от коронавируса скончались шесть участников испытаний. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо.

Об этом говорится в докладе Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

У всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.

Сообщается, что у одного из вакцинируемых был атеросклероз и ожирение. Он скончался через три дня после введения первой дозы вакцины. У другого добровольца через 60 дней после введения второй части вакцины произошла остановка сердца. Через три дня он умер.

Два пациента из группы плацебо умерли от инфаркта и инсульта, причина еще двух смертей выясняется.

Напомним, 8 декабря FDA подтвердило эффективность в 95% вакцины Pfizer и BioNTech после введения двух доз. При этом эффективность вакцины после первой дозы составляет около 82%.

Кроме того, 2 декабря Великобритания одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования. Британия стала первой страной, которая одобрила применение вакцины Pfizer от COVID-19.

При этом 8 декабря в Британии началась вакцинация от коронавируса вакцинами Pfizer.