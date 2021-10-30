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США укрепляют отношения с Тайванем: коснется противостояния Китаю, COVID-19 и климата

Новина українською →
США, Суббота 30 октября 2021 06:44
США укрепляют отношения с Тайванем: коснется противостояния Китаю, COVID-19 и климата Фото: США укрепляют отношения с Тайванем (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

США хотят углубить свои отношения с Тайванем. Об этом заявила новый директор Американского института в Тайване и фактического посольства Сандра Удкирк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

По ее словам, США активно работают над новыми областями сотрудничества.

"Ценность нашего партнерства и нашей поддержки Тайваню непоколебима. Мы стремимся к углублению наших связей с Тайванем", - сказала она.

По ее словам, сотрудничество коснется противостояния Китаю, COVID-19, климата, кибербезопасности и цепочек поставок и других сфер.

"Мы собираемся продолжать продвигать глобальные и региональные цели администрации Байдена, включая противодействие пагубному влиянию КНР, восстановление после разрушительных воздействий пандемии и устранение угрозы изменения климата", - сказала Удкирк.

Напомним, что США обязались защитить Тайвань в случае нападения Китая. Это подтвердил президент США Байден.

Ранее сообщалось, что Северная Корея выразила недовольство позицией США по поводу Тайваня. Союзники Китая считают, что американцы усугубляют ситуацию.

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Тайвань Соединенные Штаты Америки Китай
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