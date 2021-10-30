США укрепляют отношения с Тайванем: коснется противостояния Китаю, COVID-19 и климата

США хотят углубить свои отношения с Тайванем . Об этом заявила новый директор Американского института в Тайване и фактического посольства Сандра Удкирк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

По ее словам, США активно работают над новыми областями сотрудничества.

"Ценность нашего партнерства и нашей поддержки Тайваню непоколебима. Мы стремимся к углублению наших связей с Тайванем", - сказала она.

По ее словам, сотрудничество коснется противостояния Китаю, COVID-19, климата, кибербезопасности и цепочек поставок и других сфер.