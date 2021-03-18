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США убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины

Автор: Инна Собора

Администрация президента США Дональда Трампа убеждала Бразилию отказаться от российской вакцины от COVID-19. Бразилия является второй в мире по количеству смертей от коронавируса.

Об этом пишет "Голос Америки".

Сообщается, что США "убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19". Данный пример приводился вместе с предложением Панаме принять техническую помощь США, вместо предложения от врачей из Кубы.

"Департамент глобальных дел использовал дипломатические отношения, чтобы противодействовать усилиям государств, включительно с Кубой, Венесуэлой и Россией, которые работают над усилением своего влияния в регионе в ущерб безопасности и защиты США", - отмечает доклад.

Вместе с тем, в посольстве США в Бразилии уже заявили, что его дипломаты “никогда не уговаривали Бразилию не принимать вакцину против коронавируса, которые получили одобрение соответствующих органов”.

Напомним, недавно за сутки в Бразилии от коронавирус умер 2841 человек. Это самый высокий показатель в стране от начала пандемии.

РБК-Украина писало, что в мире зафиксировали более 120 миллионов случаев заражения коронавирусом.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиБразилия
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