Администрация президента США Дональда Трампа убеждала Бразилию отказаться от российской вакцины от COVID-19. Бразилия является второй в мире по количеству смертей от коронавируса.

Сообщается, что США "убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19". Данный пример приводился вместе с предложением Панаме принять техническую помощь США, вместо предложения от врачей из Кубы.

"Департамент глобальных дел использовал дипломатические отношения, чтобы противодействовать усилиям государств, включительно с Кубой, Венесуэлой и Россией, которые работают над усилением своего влияния в регионе в ущерб безопасности и защиты США", - отмечает доклад.

Вместе с тем, в посольстве США в Бразилии уже заявили, что его дипломаты “никогда не уговаривали Бразилию не принимать вакцину против коронавируса, которые получили одобрение соответствующих органов”.