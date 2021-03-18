ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 01:54
США убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины Фото: вакцина Sputnik (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Администрация президента США Дональда Трампа убеждала Бразилию отказаться от российской вакцины от COVID-19. Бразилия является второй в мире по количеству смертей от коронавируса.

Об этом пишет "Голос Америки".

Сообщается, что США "убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19". Данный пример приводился вместе с предложением Панаме принять техническую помощь США, вместо предложения от врачей из Кубы.

"Департамент глобальных дел использовал дипломатические отношения, чтобы противодействовать усилиям государств, включительно с Кубой, Венесуэлой и Россией, которые работают над усилением своего влияния в регионе в ущерб безопасности и защиты США", - отмечает доклад.

Вместе с тем, в посольстве США в Бразилии уже заявили, что его дипломаты “никогда не уговаривали Бразилию не принимать вакцину против коронавируса, которые получили одобрение соответствующих органов”.

Напомним, недавно за сутки в Бразилии от коронавирус умер 2841 человек. Это самый высокий показатель в стране от начала пандемии.

РБК-Украина писало, что в мире зафиксировали более 120 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Бразилия
NEWS
Киев завтра может ужесточить карантин из-за ситуации с COVID
Киев завтра может ужесточить карантин из-за ситуации с COVID
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка