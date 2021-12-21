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В США тысячу военных врачей направят в больницы для борьбы с COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Белый дом привлечет дополнительно тысячу медицинских специалистов из числа военнослужащих для оказания помощи в американских больницах. Нехватка персонала является одной из самых серьезных проблем в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента США Джо Байдена к нации из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, президент США распорядился мобилизовать дополнительно тысячу военных, чтобы они помогли укомплектовать персоналом местные больницы и увеличить их вместимость.

"Мы уже начали перебрасывать группы медицинских специалистов. Они прибыли на этой неделе в штаты Висконсин и Индиана", - Байден.

В понедельник федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что "Омикрон" стал доминирующим в стране.

Напомним, 20 декабря в США зафиксировали первую смерть от заражения штаммом "Омикрон".

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