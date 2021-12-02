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США и Турция поддерживают контакты по ситуации у границ Украины

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Вашингтон, Четверг 02 декабря 2021 01:34
США и Турция поддерживают контакты по ситуации у границ Украины Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили в среду ситуацию на границе Украины, а также стабильность в Черноморском регионе. Стороны поддержали контакты маневрам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, шеф американской дипломатии обсудил с главой турецкого МИД "кризис в Эфиопии и совместные усилия, направленные на поддержание стабильности в Черноморском регионе".

"Они также обсудили агрессию России против Украины и ситуацию в Армении и Азербайджане, а также в Афганистане", - заявил Прайс.

Он рассказал, что переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран "строились на основе беседы президента США Джо Байдена и президента Турции Тайипа Эрдогана, состоявшейся в прошлом месяце в Риме и касавшейся двустороннего сотрудничества и других приоритетов, включая демократию и права человека".

Напомним, ранее президент Эрдоган заявил, что Турция может стать посредником между Украиной и Россией, поскольку заинтересована в том, чтобы в этом регионе установился мир.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что о посредничестве Турции по Донбассу не может идти речи.

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