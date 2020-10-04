ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В США у трех сенаторов обнаружен коронавирус

Вашингтон, Воскресенье 04 октября 2020 00:11
В США у трех сенаторов обнаружен коронавирус
Фото: Сенат США (wikimedia.org GFDL)
Автор: Артур Родивилов

В США у трех сенаторов-республиканцев обнаружили коронавирус. Если они не смогут присутствовать на публичных мероприятиях, то под вопросом окажется утверждение Эми Барретт на должность судьи Верховного суда.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Сенатор от Висконсина Рон Джонсон - третий сенатор-республиканец, подтвердивший на днях факт заражения. У Майка Ли из Юты и Тома Тиллиса из Северной Каролины обнаружили коронавирус после посещения церемонии номинирования кандидатуры Эми Кони Барретт в Верховный суд.

Джонсон не присутствовал на мероприятии, которое прошло 26 сентября, однако он общался с Ли и Тиллисом на традиционном обеде членов фракции Республиканской партии.

3 октября лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл объявил, что пленарных заседаний не будет до 19 октября, сенаторы продолжат работу в комитетах.

Как считают в телекомпании, эта ситуация ставит под сомнение стремление республиканцев утвердить кандидатуру Барретт до президентских выборов, назначенных на 3 ноября. В верхней палате американского парламента у Республиканской партии 53 голоса, у Демократической - 47.

Уже шестеро участников церемонии номинации судьи Барретт, включая президента Дональда Трампа, заболели COVID-19. Мероприятие проходило без соблюдения социальной дистанции, его участники были без масок.

Напомним, президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Глава государства поблагодарил врачей, медсестер и другой медперсонал военного госпиталя Уолтера Рида.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Сенат СШАКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь