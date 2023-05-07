У США у торговому центрі сталася стрілянина: серед жертв є діти

За даними поліції, стрілець був ліквідований правоохоронцями. При цьому точна кількість жертв в результаті стрілянини в торгцентрі не уточнюється.

На думку влади, зловмисник діяв поодинці. Злочинця застрелив офіцер Аллена.

Також повідомляється, що на місці події велися пошуки другого стрільця.

За словами начальника пожежної служби Аллена Джонатана Бойда, серед шпиталізованих є діти. Загалом до клініки доставили громадян віком від 5 до 61 року.

Він також додав, що постраждалих може бути більше.