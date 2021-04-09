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В США тестируют вакцину от коронавируса в виде таблеток

Новина українською → США, Пятница 09 апреля 2021 13:08
В США тестируют вакцину от коронавируса в виде таблеток Фото: вакцина в таблетках может заменить прививки (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Соединенных Штатах Америки исследуют эффективность вакцины от коронавируса в виде таблеток. Испытания проводят эксперты Исследовательского института Чан Сун-Шионг в Эль-Сегундо в Калифорнии.

Об этом сообщает CBS.

Проверка эффективности оральной вакцины проводится в рамках эксперимента. Сейчас тестируют четыре подхода, чтобы понять, являются ли вакцины в таблетках эффективными.

В частности, некоторым участникам делают прививки, другим добровольцам вводят одну дозу вакцины, а некоторым дают две таблетки.

Препарат имеет вид капсулы. При этом таблетки будут отличаться также и по свойству действия. Сейчас все вакцины создают антитела к белку-шипа на поверхности коронавируса, тогда как данный препарат нацелен на ядро вируса.

При этом исследователи считают, что комбинация подходов - прививка и таблетка - позволят обеспечить лучшую защиту от COVID-19.

"Уколом мы надеемся развить Т-клетки во всем вашем теле. И при пероральном применении мы защищаем слизистые оболочки, кишечник и, надеемся, нос и рот, потому что именно так попадает вирус (в организм - ред.). Он не попадает через вашу кровь", - заявил директор Исследовательского института Патрик Сун-Шионг.

В исследовании участвуют взрослые в возрасте до 55 лет, которые не болели коронавирусом.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 апреля обе дозы вакцины от коронавируса получили пять человек.

Подробнее о том, какие вакцины могут использоваться в Украине - в материале РБК-Украина "Гид по вакцинам от COVID в Украине. Все, что вам нужно знать".

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