В США тестируют вакцину от коронавируса в виде таблеток

В Соединенных Штатах Америки исследуют эффективность вакцины от коронавируса в виде таблеток. Испытания проводят эксперты Исследовательского института Чан Сун-Шионг в Эль-Сегундо в Калифорнии.

Проверка эффективности оральной вакцины проводится в рамках эксперимента. Сейчас тестируют четыре подхода, чтобы понять, являются ли вакцины в таблетках эффективными.

В частности, некоторым участникам делают прививки, другим добровольцам вводят одну дозу вакцины, а некоторым дают две таблетки.

Препарат имеет вид капсулы. При этом таблетки будут отличаться также и по свойству действия. Сейчас все вакцины создают антитела к белку-шипа на поверхности коронавируса, тогда как данный препарат нацелен на ядро вируса.

При этом исследователи считают, что комбинация подходов - прививка и таблетка - позволят обеспечить лучшую защиту от COVID-19.

"Уколом мы надеемся развить Т-клетки во всем вашем теле. И при пероральном применении мы защищаем слизистые оболочки, кишечник и, надеемся, нос и рот, потому что именно так попадает вирус (в организм - ред.). Он не попадает через вашу кровь", - заявил директор Исследовательского института Патрик Сун-Шионг.

В исследовании участвуют взрослые в возрасте до 55 лет, которые не болели коронавирусом.