В США за сутки выявили более 500 тысяч новых случаев COVID, - NYT

За понедельник, 27 декабря, в Соединенных Штатах зарегистрировали более 500 тысяч случаев коронавируса. Данная цифра является абсолютным рекордом за всю пандемию, однако, вероятнее, включает многие случаи, которые относятся к рождественским выходным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

Так, 25 декабря было зарегистрировано лишь 58 тысяч случаев коронавируса.

В США более надежный среднесуточный показатель за неделю составляет 243 тысяч случаев коронавируса. Выше эта цифра была только на протяжении нескольких дней в январе этого года. Тогда заболеваемость COVID достигала или превышала 250 тысяч новых случаев в день.