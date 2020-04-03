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В США за сутки умерли почти 1200 пациентов с коронавирусом

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 11:49
В США за сутки умерли почти 1200 пациентов с коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

В США фиксируются высокие уровни смертности  

От коронавируса в США за минувшие сутки умерли еще почти 1200 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса.

Сообщается, что 2 апреля в США зафиксировали 1169 смертей от COVID-19 - показатель смертности является наивысшим среди зафиксированных в любой стране с начала глобальной пандемии.

До этого максимальное число умерших за сутки было в Италии, где 27 марта умерли 969 человек. Всего с начала пандемии в США зарегистрировано около 6000 случаев смерти от коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в США фиксируют рекорд безработицы на фоне пандемии коронавируса. Сообщается, что за последние две недели количество безработных увеличилось на 10 миллионов на фоне пандемии коронавируса. По прогнозам, к концу апреля могут потерять работу около 20 миллионов американцев, что приведет к росту уровня безработицы до 15% и станет худшим показателем с 1930-х годов.

До этого сообщалось, что экономика США вступила в глубокую рецессию, сравнимую с ситуацией времен Великой депрессии.

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