В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек

К утру 2 апреля, из-за коронавируса в США за сутки скончались более 1 200 людей. Об этом сообщает Университет Джона Хопкинса.

Как сообщается, за минувшие сутки умерло большое количество заразившихся коронавирусом, свыше 1,2 тыс. За все время этот показатель вырос до 5 119 человек.

За данными Университета Джона Хопкинса в стране подтверждено 216,5 тыс. случаев заражения коронавирусом и этот показатель является крупнейшим в мире по количеству зараженных. Следом за ней идут Италия (110,5 тыс.), Испания (104 тыс.) и Китай (82 тыс.).

Напомним, эксперты входящие в группу по координации усилий по борьбе с коронавирусом при администрации президента Дональда Трампа заявили, что смертность в США может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации. Но, если введенные властями ограничения будут соблюдаться, этот показатель может снизится до 100-240 тыс. человек.

Также РБК-Украина ранее писало, что условия жесткой изоляции в Соединенных Штатах из-за распространения коронавируса COVID-19 могут привести к росту числа суицидов, домашнего насилия, употребления наркотиков.