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США существенно увеличивают запасы вакцины против оспы обезьян

США увеличат запасы вакцины против оспы обезьян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

США намерены в разы увеличить запасы вакцины против оспы обезьян, которую обнаружили уже в трех десятках стран по всему миру, в том числе в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Несмотря на то, что система здравоохранения США считает низким риском распространения инфекции среди американцев, проводится подготовка к разным сценариям развития болезни. В Соединенных Штатах уже создан запас из 72 тысяч доз вакцины Jynneos и ожидает получения дополнительных 300 тысяч доз препарата производства Bavarian Nordic. Они должны поступить в медицинские учреждения в течение нескольких недель.

Также правительство на текущей неделе опубликовало заказ на дополнительные 500 тысяч доз вакцины Jynneos, которые будут доставлены в медучреждения до конца года.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что шансы на распространение обезьяньей оспы в нашей стране очень малы, поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения оценивает риск распространения этой болезни как умеренный.

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Оспа обезьянСоединенные Штаты Америки