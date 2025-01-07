У США суд відмовився перенести винесення вироку Трампу

Апеляційний суд Нью-Йорка відмовився перенести на іншу дату винесення вироку обраному президенту США Дональду Трампу. Мова про справу щодо підкупу порнозірки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Суддя Еллен Гесмер з апеляційного суду відхилила екстрене клопотання Трампа про негайне припинення судового процесу, який має закріпити його статус правопорушника до повернення в Білий дім.
Як пише видання, тепер Трамп, найімовірніше, звернеться до колегії апеляційного суду, щоб зупинити винесення вироку. Водночас він оскаржить два рішення судді Хуана Мерчана, які дають змогу залишити чинним його вирок за 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації ділової документації з метою приховування виплат порнозірці.
Трамп попросив призначити дату слухань на 27 січня, за тиждень після інавгурації, коли справу, як очікується, буде заморожено.
Нагадаємо, суд присяжних визнав Дональда Трампа винним у підкупі порнозірки Стормі Деніелс за мовчання.
Тепер 10 січня Верховний суд штату Нью-Йорк має оголосити Трампу вирок. Виконувач обов'язків судді Верховного суду штату Нью-Йорк Хуан Мерчан постановив, що обраний президент США повинен буде з'явитися на судове засідання.
Також Мерчан відмовився закривати справу через перемогу Трампа на президентських виборах.
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