У США суд відмовився перенести винесення вироку Трампу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Суддя Еллен Гесмер з апеляційного суду відхилила екстрене клопотання Трампа про негайне припинення судового процесу, який має закріпити його статус правопорушника до повернення в Білий дім.

Як пише видання, тепер Трамп, найімовірніше, звернеться до колегії апеляційного суду, щоб зупинити винесення вироку. Водночас він оскаржить два рішення судді Хуана Мерчана, які дають змогу залишити чинним його вирок за 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації ділової документації з метою приховування виплат порнозірці.

Трамп попросив призначити дату слухань на 27 січня, за тиждень після інавгурації, коли справу, як очікується, буде заморожено.