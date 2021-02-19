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США не станут делиться COVID-вакциной, пока не будут привиты американцы

Автор: РБК-Украина

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не будет предоставлять развивающимся странам имеющуюся в стране COVID-вакцину. Пока США намерены вакцинировать большую часть населения страны.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, сообщает Politico.

"Хотя в настоящее время мы не в состоянии поделиться дозами вакцины, так как мы сконцентрированы на вакцинации американцев и выполнении прививок в руку здесь, мы упорно работаем над оказанием содействия COVAX в стимулировании глобальной вакцинации в мире", - заявил он.

По словам чиновника, Белый дом изучает сроки, когда в США будет достаточное количество доз вакцины и они смогут выступить в качестве донора препарата.

Издание отмечает, что заявление было сделано за день до участия Джо Байдена в видеоконференции лидеров государств Большой семерки (G7), на которой, как предполагается, будет обсуждаться и проблема распределения вакцин в мире и явное отставание наименее экономически развитых страны в получении этих препаратов.

Байден планирует объявить, что Соединенные Штаты направят 4 млрд долларов на помощь в закупке вакцин от коронавируса для бедных стран.

Половина финансирования пойдет на субсидирование закупок доз вакцин для 92 бедных и развивающихся стран через программу COVAX. Оставшиеся 2 млрд долларов будут выделены в течение следующих двух лет на расширение производства и доставки вакцин, причем первые 500 млн долларов планируется предоставить быстро.

Напомним, ранее премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство поделится излишками вакцин с бедными странами.

Кроме того, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире распространение вакцин осуществляется несправедливо, что может серьезно осложнить борьбу с пандемией. Он отметил, что более 130 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.

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